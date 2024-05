Residence Han de Lignie stemlokaal in Herkingen

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de Europese verkiezingen. Op stempassen van stemgerechtigden uit Herkingen staat 'Ons Huis' als dichtstbijzijnde stemlokaal. Door een verbouwing is deze locatie echter niet beschikbaar. Daarom opent de gemeente voor de komende verkiezingen een stemlokaal in 'Residence de Lignie' (appartementencomplex Han de Lignieplein).

U kunt daar in de ontmoetingsruimte op donderdag 6 juni tussen 7:30 en 21:00 uur uw stem uitbrengen. U kunt ook in één van de andere stemlokalen in de gemeente terecht. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen.



