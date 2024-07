Restauratie Oude Raadhuis Middelharnis bijna klaar

Het Oude Raadhuis in Middelharnis is in de laatste fase van de restauratie beland. De steigers zijn inmiddels weggehaald. Tot en met eind augustus gaan schilders buiten en binnen aan de slag. Ook de natuurstenen trap en het bordes worden verder afgewerkt.

De restauratie begon een half jaar geleden. In de afgelopen periode werkte bouwbedrijf Boogert onder andere aan het dak. Tijdens het werk bleek dat onder andere de dakpannen en -goten volledig vervangen moesten worden.

Met het weghalen van de steigers zijn nu ook weer mooi de herstelde beelden van Pieter ’t Hooft zichtbaar. Deze drie vrouwfiguren symboliseren gerechtigheid, liefdadigheid en voorzichtigheid. Ook de walvisrib is hersteld en hangt weer aan de gevel. Deze rib hing er vanaf de 17e eeuw als symbool van gerechtigheid. De rib was al eerder van het pand gehaald omdat de rib zich in slechte staat bevond. De rib herinnert ook aan de tijd dat in Middelharnis veel geld werd verdiend aan de walvisvaart.

Oorspronkelijke kleuren

“Het Raadhuis is een belangrijk en beeldbepalend monument voor Middelharnis”, aldus wethouder Jaap Willem Eijkenduijn (Vastgoed). “Met de restauratie hebben we veel oog gehad voor hoe het gebouw er oorspronkelijk eruitzag. Zo is letterlijk onderzoek gedaan naar wat er onder al die verflagen zat.” Ook betekent het bijvoorbeeld dat de granaatappels bovenop én de accessoires van de beelden weer goudkleurig geverfd zijn. “Daarnaast was het voor ons ook belangrijk om dit monument goed te verduurzamen. Zo is er een volledig nieuw onderdak geplaatst. Ook is het glas vervangen door isolerend monumentenglas.”

Het Raadhuis van Middelharnis is ontworpen in Hollands Classicistische Stijl door Arent van ’s-Gravesande. Er was 9000 gulden voor de bouw begroot. Dat was voor die tijd een aanzienlijk bedrag, wat duidelijk maakt dat er goed geld verdiend werd met de visvangst, handel en landbouwproductie. In 1639 werd het raadhuis in gebruik genomen. Daar vonden de bestuurlijke besluiten plaats. Er werd recht gesproken, vonnissen voltrokken en huwelijken gesloten. Vanaf 1811 verloor het raadhuis de juridische functie. Eind vorige eeuw en begin deze eeuw deed het pand dienst als museum met het werk van Rien Poortvliet. Inmiddels gebruikt de gemeente het pand als trouwlocatie en als vergader- en ontvangstruimte.



