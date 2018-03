Resultaat NLdoet Kwade hoek: container vol afval en frisse neuzen

Zaterdagmorgen 10 maart 2018 staken medewerkers van Rabobank Haringvliet de handen uit de mouwen in de Kwade Hoek in Goedereede. Onder de vlag van NLdoet hielpen zij Natuurmonumenten een handje bij het opruimen van afval in dit natuurgebied. Net voor het broedseizoen komt deze actie op het juiste moment.

Natuurmonumenten weet als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Als vereniging voor mensen met hart voor de natuur, kunnen zij niet zonder betrokken en actieve vrijwilligers. Samen met hen onderhouden ze de natuur om hier nu en in de toekomst samen van te kunnen genieten. Vandaar dat NLdoet de ideale gelegenheid is om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten wel niet is. Want natuur doet goed!

Hetzelfde geldt voor de Rabobank, een organisatie die betrokken en dichtbij is én zich inzet voor een leefbare samenleving. Hoe toepasselijk is het dan niet dat het marktteam Goeree-Overflakkee ook een natuurgebied kiest in haar werkgebied.

Met prikstokken in de ene hand en vuilniszakken in de andere, doorliepen de deelnemers het gebied op zoek naar afval. Zowel Natuurmonumenten als de medewerkers van de Rabobank kijken terug op een succesvolle en gezellige ochtend, met als eindresultaat zakken vol afval en 20 frisse neuzen!