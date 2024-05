Resultaten snelheidscontroles op N57 nabij Ouddorp

Het Verkeershandhavingsteam van de politie heeft dinsdag 28 mei 2024 naar aanleiding van klachten diverse snelheidscontroles uitgevoerd. De controles vonden plaats op de N57 in Ouddorp en de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis.

Op de N57 werden tussen 16:30 en 18:30 uur 1345 voertuigen gecontroleerd. Van deze passanten reden 64 voertuigen te hard. De hoogste gemeten snelheid was 107 km/u.

Later op de avond, tussen 19:30 en 21:30 uur, werd een snelheidscontrole gehouden op de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Hier passeerden 650 voertuigen, waarvan er 16 te hard reden. De hoogste gemeten snelheid op deze locatie was 69 km/u.



Door Internetredactie Omroep Archipel