RGO beroepscampus investeert in taalvaardigheid bij leerlingen

Op 1 juli tot en met 5 juli 2024 organiseerde RGO Beroepscampus een afsluitende projectweek om de taalvaardigheid van hun leerlingen te versterken. Het thema van de week was 'Taal', waarbij verschillende activiteiten werden georganiseerd om de basisvaardigheden van de eerste en tweedejaars leerlingen te verbeteren.

Directeur Adrie Krielaart benadrukt het belang van taalvaardigheid in het leven van de leerlingen. "Het is essentieel dat we de basisvaardigheden van onze leerlingen versterken, zodat ze goed voorbereid zijn op hun toekomstige onderwijs en carrière", aldus Krielaart.

Tijdens de projectweek stonden activiteiten zoals lezen, handlettering, gedichten schrijven, en het oplossen van puzzels centraal. Daarnaast werden jeugdboekenschrijvers zoals Gideon Samson en Maren Stoffels uitgenodigd om het leesplezier te vergroten. De interactieve les van Maren Stoffels maakte grote indruk op de leerlingen en het personeel.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toonde ook interesse in de inzet van RGO Beroepscampus voor taalvaardigheid. Mevrouw Pardoen, Onderwijscoördinator Masterplan Basisvaardigheden van het ministerie OC&W, bezocht de school en prees de energie en toewijding van de school.

RGO Beroepscampus zet zich in voor het versterken van de basisvaardigheden van hun leerlingen en blijft zich inzetten voor taalonderwijs en leesplezier in het curriculum.



