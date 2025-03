RGO Beroepscampus verwelkomt nieuwe directeur

Na jaren van toewijding, inspiratie en leiderschap bereidt RGO Beroepscampus-directeur Adrie Krielaart zich voor op zijn welverdiende pensioen. Vanaf 1 maart 2025 volgt Caroline van der Woude hem op.

Adrie Krielaart kijkt met trots terug op zijn inzet voor het voortgezet en middelbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee. Zo begon hij in 2010 als regiodirecteur bij het Edudelta College Middelharnis en startte hij later als directeur RGO Beroepscampus. Met de bouw van de Beroepscampus kwam een langgekoesterde droom in vervulling: een plek waar het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven met elkaar verbonden zijn. Krielaart: "Met elkaar hebben we veel bereikt. Als je alleen al kijkt naar de groei in de vmbo-profielen, dan zie je dat het onderwijs aanslaat. Ik ben ervan overtuigd dat de Beroepscampus haar rol als opleider van beroepsonderwijs verder zal versterken. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten en samenwerkingen die ik hier heb mogen ervaren."

Caroline van der Woude vervult sinds 1 maart haar nieuwe functie als directeur bij RGO Beroepscampus en kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging. "Als onderwijsmens heb ik een voorliefde voor het vmbo. Daarbij biedt RGO Beroepscampus een unieke kans om samen te werken met de regio, bedrijven en andere onderwijsinstellingen. Ik kijk ernaar uit om met het team verder te bouwen aan de toekomst van onze leerlingen."

Van der Woude heeft meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs, en vervulde daarbij rollen als directeur en afdelingsleider op verschillende vmbo-scholen. Haar betrokkenheid bij het onderwijs zal een waardevolle aanvulling zijn voor RGO Beroepscampus.

De laatste werkdag van de heer Krielaart als directeur van RGO Beroepscampus zal op 27 maart zijn. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt een warm afscheid georganiseerd. "Het is een bittersweet moment om afscheid te nemen van zo’n mooie periode, maar ik kijk met vertrouwen naar de toekomst van RGO Beroepscampus onder leiding van Caroline," voegt Krielaart toe.



Door Internetredactie Omroep Archipel