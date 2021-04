RGO introduceert het vak Academische Vaardigheden

Vanaf volgend schooljaar start de RGO met het vak Academische Vaardigheden in de bovenbouw van het vwo. Al een aantal jaar biedt de school WON aan in de onderbouw. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. In de onderbouw vinden de WON-lessen op dit moment projectmatig plaats. Tijdens de WON-projectdagen maken leerlingen kennis met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij is zowel aandacht voor de exacte wetenschappen als de sociale en taalwetenschappen. Coördinator voor Wetenschapsoriëntatie is docente Tanja Margan.

Uitstekende voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs

Tanja legt uit waarom dit vak zo'n belangrijke uitbreiding is in het lessenpakket. "Aankomend schooljaar starten we op de RGO met het vak Academische Vaardigheden in de bovenbouw van het vwo. Met de introductie van dit vak kunnen we enerzijds onze leerlingen nog beter voorbereiden op de universiteit en anderzijds hen ook echt iets meer meegeven dan een diploma. Om het vak een officiële status te geven binnen ons curriculum hebben wij een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Deze licentie is onlangs toegeken. Het verkrijgen van de licentie is voor de RGO van meerwaarde, omdat wij nu een verbeterde doorlopende leerlijn van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs kunnen bieden."

Voorsprong academische vaardigheden

Het belang om academische vaardigheden te ontwikkelen is voor leerlingen groot als ze de stap naar een vervolgstudie maken, vertelt Margan. "In de bovenbouw verdiepen we de opgebouwde kennis uit de onderbouw op het gebied van onderzoek en wetenschap richting academisch niveau. De leerlingen krijgen les in wetenschapsfilosofie, academisch schrijven, logisch redeneren, kritisch denken en academisch presenteren. Dit zijn vaardigheden die belangrijk zijn op de universiteit. De leerlingen krijgen daarmee een voorsprong die hen goed van pas zal komen, omdat de aansluiting met de universiteit verbeterd wordt.

Academische Vaardigheden wordt gegeven in de 3e en 4e periode van vwo 4 en in de 1e en 2e periode van vwo 5. Het vak omvat 2 lesuren per week en is verplicht binnen alle profielen. Na het afsluiten van het vak kunnen de leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in het profielwerkstuk."

Trots op uniek aanbod in de regio

Dat de school trots is op wat het WON-team bereikt heeft steekt Margan niet onder stoelen of banken: "Met enige gepaste trots mogen we zeggen dat wij op dit moment de enige school in de regio zijn die het vak Academische Vaardigheden officieel mag aanbieden. Op de RGO staat een team van WON-docenten al klaar om invulling te geven aan de lessen. Deze docenten hebben een universitaire achtergrond en zij hebben behoorlijk wat ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek, zowel in de alpha-, bèta- als gamma richting. Via het WON-Netwerk heeft het WON-team hulp gekregen in het opzetten van het raamwerk waaraan de modules moesten voldoen. Vervolgens hebben de WON-docenten gezamenlijk de verschillende modules inhoudelijk uitgewerkt."

WON voor havisten en hoogbegaafde leerlingen

Op dit moment is de WON-commissie de eerste stappen aan het zetten om eenzelfde programma op te zetten voor de havo. "Ook onze havisten willen wij een zo goed mogelijke voorbereiding op hun hbo-vervolgstudie bieden. Dat is op dit moment nog 'work in progress'. Daarnaast zullen we volgend schooljaar starten met een WON-programma voor onze hoogbegaafde leerlingen", licht de enthousiaste WON-coördinator toe.