RGO-leerlingen, kanjers van de Skills Talents-wedstrijden

De RGO Middelharnis heeft weer deelgenomen aan de provinciale kampioenschappen van Skills Talents. Op vrijdag 18 januari 2019 waren de wedstrijden voor de richtingen Economie en Ondernemen (E&O) en Dienstverlening & Producten (D&P). Voor het profiel D&P was de RGO met twee teams vertegenwoordigd. Na een zware strijd hebben de leerlingen van D&P hun ‘skills’ weer laten zien. De leerlingen van de locatie Koningin Julianaweg lieten zien dat zij de beste leerlingen van Zuid-Holland zijn. Zij sleepten de eerste plaats binnen. Op 20 en 22 maart gaat dit winnende team de strijd aan met de andere provincies om te bewijzen dat ze misschien wel de beste D&P-leerlingen van Nederland zijn. De leerlingen van de locatie Schoolstraat behaalden een mooie derde plaats. Op maandag 21 januari waren er provinciale kampioenschappen voor de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). De leerlingen van RGO vmbo behaalden een 3e en 4e plaats in hun vakgebied en de boys van BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) sleepten zelfs de 1e en 2e prijs weg. Het BWI-team heeft zich dus gekwalificeerd voor de finale in Amsterdam! Alle teams hebben geweldige prestaties neergezet. De RGO is bijzonder trots op de leerlingen én op de begeleiders van deze teams. Op 6 februari gaan de teams 'Bloem en tuinaanleg' naar de wedstrijden bij Lentiz Maasland en op 21 februari gaan de teams van 'Horeca' naar het ROC Mondriaan in Den Haag. Tweeten Previous Next

