RGO-leerlingen winnen Skills Talents wedstrijden

Leerlingen van RGO Middelharnis hebben bewezen dat zij tot de meest getalenteerde en vaardige leerlingen behoren, tijdens de vmbo Skills Talents vakwedstrijden. Drie teams wonnen. De trotse winnaars zijn: Mike Fabert en Bernd Kamp van het team Produceren, Installeren & Energie (PIE), Mick Mirer en Nout Sarelse van team Dienstverlening & Producten (D&P) en Jessica Bos en Daphne Meijer die meededen als team HBR, Horeca, Bakkerij & Recreatie.



Vaardigheden

In totaal 24 leerlingen van RGO Middelharnis deden mee in verschillende beroepsprofielen. Elk team stortte zich vol enthousiasme op uitdagende opdrachten om hun eigen specialistische vaardigheden te laten zien. Zo werden een frame boeket, een reclameposter, een blikjeshouder en een vogelvoerhuisje gemaakt. Er werd een sportmaaltijd bereid. Ook werden diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een auto en werd een complete badkamer met vloerverwarming aangelegd.

Dit jaar deed ook twee havo-leerlingen van RGO College mee aan de wedstrijd binnen het profiel Mobiliteit en Transport. De twee wisten zich te plaatsen voor de kwalificatieronde, maar vielen net buiten de prijzen.

In het Bingoal stadion van ADO Den Haag werden later op de dag de prijzen uitgereikt, onder leiding van Splinter Chabot.



Finale

Met deze kwalificatie behoren de drie winnende teams nu al tot de beste van Zuid-Holland. De komende weken zullen de winnende teams zich voorbereiden op de landelijke finale. Het jaarlijkse NK voor vakwedstrijden in het (v)mbo, Skills The Finals, vindt op 21 en 22 maart 2024 plaats in de Brabanthallen. Tijdens dit tweedaagse finale-evenement in Den Bosch strijden honderden leerlingen om de prestigieuze titel Nederlands Kampioen in hun vakgebied.



Door Internetredactie Omroep Archipel