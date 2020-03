RGO vmbo behoort tot de beste teams van Nederland

6000 leerlingen uit alle uithoeken van Nederland doen elk jaar weer mee aan de Skills Talents vakwedstrijden voor vierdejaars vmbo-leerlingen. Slechts enkelen (327) behalen de finale om op het Nederlands kampioenschap Skills Talents te schitteren en daar te strijden voor een plaats op het erepodium. De afgevaardigde teams van RGO vmbo Middelharnis Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) én Produceren, Installeren en Energie (PIE), de Zuid-Hollandse kampioenen, namen deel aan dit Nederlands kampioenschap dat in 2020 werd gehouden in het WTC Expo Leeuwarden.

Het RGO team BWI deed het geweldig goed en toonde ongekend vakmanschap. Dat was de vakjury zeker niet ontgaan en de leerlingen van het team ontvingen daarvoor de individuele reservetitel. Ze werden naar voren geroepen om op het erepodium de zilveren medaille in ontvangst te nemen. Het RGO team PIE was eveneens ijzersterk, maar miste op een haar na net het erepodium. Zij mogen bijzonder trots zijn dat zij vierde van Nederland zijn geworden in een zeer sterk deelnemersveld. Ook zij behoren terecht tot de beste van Nederland!

Het feest was echter nog niet afgelopen. De twee goed presterende RGO-teams vertegenwoordigden, samen met een team van CSG Prins Maurits, het provincieteam 'Zuid-Holland Hawks'. Goeree-Overflakkee was dus goed aanwezig in dit provincieteam dat ook nog eens derde van Nederland werd! Alle deelnemers van dit provincieteam werden naar voren geroepen om op het erepodium gehuldigd te worden. Zo werd het één groot feest. De deelnemers van de Zuid-Holland Hawks namen vol trots de bronzen medaille in ontvangst.

De RGO vmbo-leerlingen keerden met maar liefst drie zilveren en zes bronzen medaille huiswaarts na een zeer geslaagd Nederlands kampioenschap Skills Talents. De RGO is trots op haar leerlingen, maar zeker ook op de vakdocenten die hen begeleid hebben naar dit fantastische resultaat.