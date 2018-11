Rijbaan N215 Dirksland-Melissant tijdelijk afgesloten door ongeval

Het verkeer op de N215 tussen Dirksland en Melissant heeft vrijdagmiddag 23 november 2018 tijdelijk hinder ondervonden door een ongeval. Omstreeks 14:00 uur vond er een kop-staartbotsing plaats tussen twee personenauto's. De inzittenden van de voertuigen werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Het verkeer richting Melissant werd tijdelijk omgeleid via de polder. Tweeten Previous Next

