Rijkswaterstaat koelt ook Haringvlietbrug preventief

Vanaf donderdagmiddag 11 augustus 2022 worden de Spijkenisserbrug, Merwedebrug (A27), verkeersbrug Dordrecht, Haringvlietbrug, Brug over de Noord en Papendrechtsebrug en Wantijbrug indien nodig gekoeld. Bij de Spijkenisserbrug en de Wantijbrug wordt gekoeld met pompen en waterslangen die gebruik maken van het water onder de brug. Bij de andere vijf bruggen wordt zonodig met een blusboot de onderkant van de brug gekoeld.

Door te koelen beperkt men het uitzetten van de stalen brugonderdelen vanwege de hoge temperaturen. Hiermee wil Rijkswaterstaat hinder voor (vaar)weggebruikers en schade aan de bruggen voorkomen. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen koelen ze bij voortdurende en/of extreem hoge buitentemperaturen bruggen.

Hinder

Er gelden geen aanvullende verkeersmaatregelen voor weggebruikers. Wel moet het verkeer rekening houden met water op het wegdek. Waar mogelijk liggen waterslangen buiten het bereik van verkeer, of worden afgedekt met overrijdbare planken. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet.

Als gevolg van de hitte wordt het oostelijke brugdeel van de Spijkenisserbrug niet meer gedraaid vanaf donderdag 11 augustus 12:00 uur tot dinsdag 16 augustus 05:00 uur. Zeegaande scheepvaart kan gebruik maken van het westelijke brugdeel. Brugopeningen duren daardoor mogelijk langer, met hinder voor het wegverkeer. De scheepvaart wordt hierover via eigen kanalen geïnformeerd.

Monitoring door data uit sensoren

In 2020-2022 zijn op diverse stalen bruggen sensoren aangebracht die ons informatie geven over het effect van hitte, kou en koelen op de brug. Het gaat om de Spijkenisserbrug (S102), Brug over de Noord (N915), Verkeersbrug Dordrecht (Brugweg Zwijndrecht), Haringvlietbrug (A29), Papendrechtsebrug (N3), Wantijbrug (N3) en de Merwedebrug (A27). De data zijn realtime beschikbaar in een dashboard. Bij hitte kan Rijkswaterstaat op basis van de data besluiten om een koelplan in werking te stellen of blusboten in te zetten. De beschikbare data helpt ook bij het efficiënt inzetten van materieel, waardoor kosten worden bespaard en hinder voor de omgeving beperkt wordt.