Rik Melissant uit Middelharnis winnaar orgelconcours

Op dinsdagavond 28 augustus 2018 vond in de Feike Asma zaal bij Johannus orgelbouw in Ede de finale plaats van de 15e editie van het Feike Asma concours. Verdeeld over 3 leeftijdscategorieën speelden 6 kandidaten hun finale stuk. Luuk Schuurman, David Strijbis en Rik Melissant (uit Middelharnis) zijn als winnaar uit de bus gekomen. Zij allen brachten verzorgd spel, muzikale inzichten en ook gewoon luisterplezier.

Er ging een aanmoedigingsprijs naar Rob den Hertog (uit Ouddorp), hij haalde net niet de finale maar kreeg zodoende toch een hart onder de riem.

In de leeftijdscategorie 12-15 jaar: Luuk Schuurman

In de leeftijdscategorie 16-19 jaar: David Strijbis

In de leeftijdscategorie 20-24 jaar: Rik Melissant

Foto: v.l.n.r. David Strijbis, Luuk Schuurman, Rik Melissant.