Rinus van Dam uit Dirksland Koninklijk onderscheiden

Op woensdagavond 19 april 2017 werd de heer M.J. van Dam uit Dirksland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens zijn afscheidsfeest in het Oude Raadhuis van Middelharnis werd hij verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee die hem de Koninklijke onderscheiding uitreikte.

De heer Van Dam is vanaf 1991 voorzitter van de Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Hij wordt regelmatig afgevaardigd door het bestuur bij overleg met externe organisaties, erfgoedtafel en ook zusterorganisaties. Door zijn inzet is het museum in het bezit van mooie en unieke collecties van prachtige gebruiksvoorwerpen uit het verleden. Op 19 april, na 26 jaar voorzitter te zijn geweest, werd hem een afscheidsreceptie aangeboden.

De ontstaansgeschiedenis van het eiland Goeree-Overflakkee heeft zijn bijzondere aandacht. Hij heeft hierover veel gepubliceerd in regionale en landelijke bladen. Hij publiceerde vele malen in het historisch tijdschrift van de vereniging "De Ouwe Waerelt" over de visserij van Goeree-Overflakkee. Het is dankzij de inzet van de heer Van Dam dat er een goede samenwerking is tussen de vereniging "De Ouwe Waerelt" en de amateur-archeologenvereniging "De Motte".

De samenwerking tussen Stichting WO2 Goeree-Overflakkee (WO2go) werd door de heer Van Dam gestimuleerd. Er is veel overleg gepleegd om te komen tot het beschikbaar stellen en gereedmaken van een deel van de ruimte in het museum voor WO2go om de voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog te laten zien.

Daarnaast is de heer Van Dam sinds 2003 vertaler voor de Stichting Volharding. Stichting Volharding is een interkerkelijke stichting die zich sinds 2003 bezighoudt met evangelisatie-werk in Belgische strafinrichtingen en op Nederlandse politiebureaus. Een groep van zo'n 50 tot 75 vrijwilligers zet zich hiervoor in. De bakermat van Stichting Volharding ligt op Goeree-Overflakkee. De heer Van Dam maakt vanaf 2003 deel uit van een groep vrijwilligers die iedere vijf weken naar de gevangenis in Merksplas gaat om daar de protestantse diensten te ondersteunen. Er is daar iedere week een dienst en hij heeft daar een zeer specifieke taak: "het simultaan in het Engels vertalen van de hele kerkdienst". De gevangenen die vertaling willen, krijgen een koptelefoon afgesteld op de microfoon van de heer Van Dam. De hele dienst wordt dan vertaald in het tempo dat de voorganger spreekt. Voor de andere groepen coördineerde hij de collega-Engelse tolken en viel zo nodig voor hen in.