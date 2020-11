Rolstoeldraaimolen en speelboxen dankzij sponsoring

De speelboxen en de rolstoeldraaimolen kwamen echt op het juiste moment!

Dankzij een sponsoring van VINCI Foundation NL heeft Hernesseroord in Middelharnis er sinds eind oktober 2020 een mooie rolstoeldraaimolen bij. Naast de rolstoeldraaimolen heeft iedere Zuidwester woonlocatie op Goeree-Overflakkee onlangs een speelbox ontvangen. Er was keuze uit duurzaam spelmateriaal, bedoeld voor cliënten met een laag ontwikkelingsniveau en regulier spelmateriaal, bestaande uit spelletjes, sport- en ontwikkelingsspelletjes en knutselmaterialen.

Juiste moment

“We zijn ontzettend blij met deze sponsoring”, vertelt Mariska Kokke, zorgmanager bij Zuidwester. “Zeker in deze coronatijd is het soms best een uitdaging om de cliënten te vermaken. Waar onze cliënten normaal gesproken naar de dagbesteding gaan om verschillende activiteiten te verrichten en andere cliënten te ontmoeten is dat nu heel anders. Zo zijn onze dagbestedingslocaties al eerder dit jaar en ook nu weer gesloten om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat betekent dat de cliënten zoveel als mogelijk dagbesteding in de woonlocaties ontvangen. De speelboxen en de rolstoeldraaimolen kwamen echt op het juiste moment! We zijn VINCI Foundation NL ontzettend dankbaar voor dit geweldige initiatief.”

De rolstoeldraaimolen staat tussen de speeltuin en de kinderboerderij van de Blije wei in. De draaimolen is bedoeld voor algemeen gebruik op het terrein en is geschikt voor zowel mobiele mensen als mensen in een rolstoel. Het was de bedoeling dat de draaimolen op een feestelijke wijze samen met de cliënten officieel werd geopend, maar dat is door corona helaas niet mogelijk.