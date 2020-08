De brandweer is maandagmiddag 3 augustus 2020 opgeroepen voor een brand op een stuk land in de polder bij Melissant. In een berg hooi was brand ontstaan en dit veroorzaakte een grote rookontwikkeling.

Voor de waterwinning kwam de tankwagen van de brandweer ter plaatse. De brand was in de omgeving goed te zien en te ruiken.