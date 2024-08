Rookontwikkeling in Dirkslandse kapsalon

In een kapsalon aan de Voorstraat in Dirksland is dinsdagmiddag 13 augustus 2024 rookontwikkeling waargenomen. De brandweer werd snel gealarmeerd en het pand werd ontruimd. Bij aankomst startte de brandweer met een onderzoek naar de oorzaak van de rook.

De rook bleek afkomstig te zijn uit het magazijn van de kapsalon, waar verschillende chemische stoffen opgeslagen lagen. Onder de aanwezige stoffen bevond zich onder andere waterstofperoxide. Vermoedelijk is in deze opgeslagen stoffen een chemische reactie en broei ontstaan, wat heeft geleid tot de rookontwikkeling.

De brandweer heeft de gevaarlijke stoffen naar buiten gebracht en de ruimte geventileerd. De exacte oorzaak van de chemische reactie is op dit moment nog onbekend.



Door Internetredactie Omroep Archipel