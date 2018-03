RTL4 op bezoek in het Streekmuseum

In het vrijetijdsprogramma Plezier & Passie van RTL 4 worden enthousiaste Nederlanders, die met veel plezier en vol passie hun tijd invullen, een middag gevolgd. 'Ontspannen, genieten en inspiratie' is het credo, waarin de leukste plekken van Nederland worden bezocht waar het heerlijk ontspannen en vooral genieten is. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee trok de aandacht van RTL 4. Woensdag 7 maart 2018 waren de programmamakers te gast in het mooiste straatje van Goeree-Overflakkee.

De familie Van Nimwegen uit Sommelsdijk werd rondgeleid door het museum en waren vol lof. Met name de nieuwe Virtual Reality beleving over de Watersnood van 1953 vonden ze indrukwekkend. "Het verhaal over de ramp vertellen en doorvertellen aan een volgende generatie doen ze erg goed in het Streekmuseum". Over de lepel levertraan waren de kinderen wat minder positief.

Bekijk de uitzending op zaterdag 24 maart 2018, om circa 16:30 uur. De herhaling is zondag 25 maart 2018 om circa 12:00 uur te zien, eveneens bij RTL 4.