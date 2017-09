Rugby nieuwe zondagssport op Flakkee

De Eerste Flakkeese Rugbyclub Eilanders heeft eindelijk een eigen veld. Zondag 24 september 2017 werd op Sportpark Van Pallandt in Middelharnis de allereerste rugby-competitiewedstrijd van Flakkee gespeeld. Daarmee heeft het eiland –naast hockey- een nieuwe competitieve zondagssport erbij.

Oprichter en voorzitter Tim Mudde staat deze zonnige middag gefrustreerd langs de lijn op Sportpark. Een gebroken kuitbeen houdt hem uit het veld en "dat voelt elke seconde die ik niet speel als een straf." Maar trots is hij wel op zijn jonge club, die eindelijk een vaste thuisbasis heeft gevonden op het trainingsveld van voetbalclub de Jonge Spartaan.

Veldentekort

Mudde: "Door het veldentekort op Flakkee hebben we ons eerste jaar rondgezworven en alleen vriendschappelijke wedstrijden kunnen spelen. Nu hebben we eindelijk een eigen veld met hoge rugbydoelen en de juiste belijning. Doordeweeks traint de voetbaljeugd hier; wij gebruiken het veld in het weekeinde. Een hele goede combinatie lijkt mij."

E.F.R.C Eilanders is in maart 2016 gestart met twaalf leden. "Van een croupier en kinderarts tot mannen uit de zorg en de haven." Inmiddels heeft de club ruim 60 leden. Zo'n 20 jeugdleden worden getraind door de Ierse jeugdcoach Darren Flynn. Het seniorenteam staat onder leiding van Ruud van Gilst en is ingedeeld in de 4eklasse Zuid.

Niet voor watjes

Tijdens de eerste competitiewedstrijd wordt geschreeuwd, geduwd en getrokken. Mannen met bolle buiken buitelen over elkaar, de slankere types rennen met de ovale bal richting de hoge palen. "Aan het postuur van de spelers kun je zien welke functie ze in het veld hebben," constateert een toeschouwer.

Een vrouw waarschuwt lachend: "Dit is geen sport voor watjes. Als je dit heftig vind kun je maar beter naar voetbal gaan." De vergelijking met die andere balsport wordt deze middag vaker gemaakt. "Rugby is een contactsport, maar niet blessuregevoeliger dan voetbal," aldus de voorzitter. "Iedereen kan dit. Je moet wel tegen een stootje kunnen."

Spelersruil

De sport is hard, maar respectvol en vriendelijk. "Als de tegenpartij te weinig spelers heeft, ruil je spelers uit. Dan speel je dus met de tegenstander tegen je eigen club. Dat is bij voetbal onwaarschijnlijk." Scorende rugbyers zie je ook geen rare dansjes doen, en gegild of gevloekt wordt er niet langs de lijn.

De 'groen-gelen' verloren hun allereerste thuiswedstrijd tegen de Brabarians met 19-31. Dat mocht de pret niet drukken. "Bij rugby is de derde helft net zo belangrijk als bij voetbal, misschien zelfs belangrijker dan de wedstrijd zelf," aldus Mudde. "De tegenstander en de scheidsrechter blijven altijd lang hangen. We zingen liedjes en proosten met elkaar. Op de lange termijn hopen we daarom een eigen clubgebouw te krijgen."