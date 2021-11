Rugbyers laten snor weer staan voor goede doel

Voor het zesde jaar op rij laat een aantal spelers van EFRC Eilanders zijn snor staan om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker. Jaarlijks overlijden meer dan 3000 mannen aan prostaatkanker, 8 per dag. Teelbalkanker is zeldzamer maar elk jaar wordt in Nederland bij 750 mannen én jongens zaadbalkanker geconstateerd.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt steeds vaker bij jonge mannen, al vanaf 15 jaar, zaadbalkaker gediagnosticeerd. De rugbyers van Flakkee vragen met hun snorren aandacht, maar proberen ook geld op te halen voor de Movember Foundation. In de afgelopen zes jaar werd € 6650,- ingezameld voor de bestrijding van ‘mannenkanker’ en dit jaar laten 6 leden hun snor staan, de meesten voor team Haer Onder Neuze Tuuk. Doneren kan heel makkelijk met o.a. iDEAL via https://nl.movember.com/team/2240986