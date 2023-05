Ruim 100 modulaire woningen besteld voor vluchtingen en woningzoekenden

Woningcorporatie Oost West Wonen heeft 111 modulaire woningen besteld bij Hodes Huisvesting. Directeur-bestuurder Marleen van de Kamp ondertekende de overeenkomst voor de woningen die aan de rand van Middelharnis komen. In eerste instantie vinden hier de op Goeree-Overflakkee opgevangen Oekraïense vluchtelingen onderdak. Daarna zijn de woningen voor andere woningzoekenden ingeschreven bij Oost West Wonen.

De locatie aan de Sommelsdijkse Havendijk is tijdelijk. Het ontwerp van de woningen maakt dat het mogelijk is ze te verplaatsen naar een andere locatie. Het gaat om 29 kleine eengezinswoningen van 2 verdiepingen (58 m2). En daarnaast komen er 82 gelijkvloerse appartementen voor 2 of 3 personen (36 en 58m2). Ook komen er 111 vrijstaande (fietsen)bergingen.

Kwaliteit

“We zijn trots op de woningen die er komen”, aldus Van de Kamp. “Uitgangspunt was dat de kwaliteit van de woningen gewoon goed moest zijn. We willen dat zowel de Oekraïense vluchtelingen als onze reguliere woningzoekenden er straks met plezier in wonen. Dat betekent zeer energiezuinige en gasloze woningen, die er aan de buitenkant ook mooi uitzien.”

In totaal komen er 12 woonblokken, verdeeld over 2 hoven. De buitengevels van de woningen worden betimmerd met houten delen. Ze stralen zo kwaliteit uit en passen in de landelijke omgeving. In de gezamenlijke binnentuinen is ruimte voor ontmoeting. En er zijn genoeg plekjes om te genieten van de stilte en de ruimte.

Prefab-elementen

In de fabriek van Hodes worden de komende periode de woningen gemaakt. Dat gaat in prefab-elementen. Als complete woningen worden ze vervolgens op een vrachtwagen geladen. En daarna naar de bouwlocatie gebracht én geplaatst. De vloeren van de woningen zijn opgebouwd uit een stalen frame met hoogwaardige isolatie. De betonvloer is 90 millimeter dik. Voor de buitenwanden en plafond/dak gaat het om houtskeletbouw. De woningen voldoen aan de normen van het permanente Bouwbesluit: hoge isolatiewaarden en standaard luchtdicht.

De bedoeling is om de eerste flexwoningen eind dit jaar te plaatsen. Of deze planning gehaald wordt, is afhankelijk van veel factoren zoals de duur van de voorbereidende werkzaamheden. “We kijken er reikhalzend naar uit”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “We werken nu met tijdelijke noodopvanglocaties. Helaas is het nog nodig dat sommige vluchtelingen meerdere keren moeten verhuizen en dat geeft onrust. We willen heel graag deze mensen de veiligheid en stabiliteit bieden die ze nodig hebben.”

Voortgang

De woningen zijn inmiddels besteld en ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgt zeer binnenkort. Het college van burgemeester en wethouders heeft na indiening maximaal acht weken om een besluit te nemen. Na het besluit hebben belanghebbenden zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Ook is inmiddels duidelijk dat voor de persleiding op de locatie vervanging nodig is. Deze leiding vervoert afvalwater naar de waterzuivering. De heiwerkzaamheden zorgen straks voor trillingen in de grond. Omdat de persleiding heel dichtbij ligt, is het risico dat de leiding dit niet aankan. Een aannemer gaat in de komende maanden de persleiding vervangen voor een sterkere kunststof variant. Deze leiding komt op precies dezelfde plek. De bedoeling is om tijdens het vervangingswerk zo veel mogelijk ook de andere bouwwerkzaamheden te doen.

Informatieavond

De gemeente en Oost West Wonen willen graag de omgeving en alle geïnteresseerden meer vertellen over de voortgang van het project en de planning. Ook wordt meer verteld over de verwachte werkzaamheden en wat gedaan wordt om eventuele overlast te voorkomen. Dat gebeurt op woensdag 14 juni 2023 in het Diekhuus, van 19:30 tot 21:30 uur. Omwonenden krijgen te zijner tijd nog een uitnodiging hiervoor én een projectmagazine waarin het hele project staat uitgelegd.