Ruim 11.000 inwoners gevaccineerd tijdens de boostercampagne in De Staver

De boostercampagne in december 2021 en januari 2022 was een groot succes. Tijdens vier prikdagen kregen inwoners van Goeree-Overflakkee de mogelijkheid om in De Staver een boostervaccinatie te halen. Ruim 11.000 inwoners, van jong tot oud, kwamen naar de locatie om daar hun boosterprik te krijgen.

Veel animo voor de vaccinatie

De boostercampagne was een samenwerking van de huisartsen van Zorggroep Haringvliet en CuraMare met de gemeente Goeree-Overflakkee en ondernemersvereniging FOGO. Burgemeester Ada Grootenboer is er trots op: “Dit is nou een voorbeeld van burgerkracht en gemeenschapszin.” In korte tijd werd deze tijdelijke priklocatie uit de grond gestampt. De animo was groot, zowel onder inwoners om de vaccinatie te halen als onder (zorg)personeel om te helpen. Han Gloudemans, bestuurder van Zorggroep Haringvliet vult aan: “De uitkomst van deze samenwerking is een mooie belofte voor de toekomst; gezond, zinvol en leuk samenleven op Goeree Overflakkee.”

Mariska Shekary, medisch lid raad van bestuur CuraMare: “We zijn blij met deze hoge opkomst. Dit heeft echt onze verwachtingen overtroffen en we hebben heel veel positieve reacties gekregen. Op de boosterlocatie hing een bijzondere sfeer van saamhorigheid en verbondenheid. We werkten samen met een helder doel voor ogen; de inwoners van Goeree-Overflakkee zo goed mogelijk beschermen tegen het virus en hen de mogelijkheid geven om deze vaccinatie in de buurt te halen. Met dit als prachtig resultaat. “

Belang van de boostervaccinatie

Hoewel de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend lijkt te zijn, is deze wél een stuk besmettelijker. De overheid roept daarom nog steeds iedereen op om te vaccineren, omdat dit de beste bescherming biedt. Na de ‘gewone’ vaccinatie helpt de boostervaccinatie om de bescherming tegen het virus hoog te houden. Het vermindert de kans op besmetting en zorgt dat de kans op ziekenhuisopname bij besmetting een stuk lager is. Op dit moment zijn de dichtstbijzijnde locaties voor een eerste, tweede of boostervaccinatie in Hellevoetsluis of Zierikzee. Voor vragen of meer informatie over het coronavaccin is een speciaal telefoonummer in het leven geroepen 088 7555 777 of kijk op www.twijfeltelefoon.nl.