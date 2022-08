Ruiter gewond na ongeval met paard

Zondagmiddag 21 augustus 2022 is een ruiter met haar paard in een sloot beland in Nieuwe-Tonge. Het incident gebeurde langs een pad dat vanuit de Hertog Jan van Beierenlaan de polder in loopt.

De ruiter was onder haar paard terecht gekomen. Nadat ze uit haar benarde positie bevrijd was is het slachtoffer overgedragen aan het ambulancepersoneel en vervoerd naar een ziekenhuis. Voor de brandweer was het een flinke klus om het paard weer op het droge te krijgen.