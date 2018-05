Rustige start eindexamens op Flakkeese middelbare scholen

De eerste dag van de landelijke schriftelijke eindexamens is op Goeree-Overflakkee zonder problemen verlopen. Dat blijkt uit een rondgang langs de drie middelbare scholen op het eiland. Er is door sommige leerlingen wel een traan gelaten, en voor sommige eindexamencommissies was het nog stressen om alles op tijd klaar te hebben staan. Maar de start verliep verder rustig.

“Ik heb tenminste geen klachten ontvangen,” aldus examensecretaris Wilma Donk van RGO Middelharnis. “De examens waren al in de vakantie afgeleverd en konden we zo uit de kluis halen. Er was geen enkele leerling te laat. En de twee gymzalen waar we de examens afnemen zijn uitgerust met airconditioning. Dat is fijn.”

Bij de RGO doen dit jaar 253 leerlingen eindexamen. De vmbo-leerlingen trapten af met Engels en Nederlands. De havisten starten met het examen natuurkunde en voor vwo'ers stond wiskunde op het programma. Wie deze vakken niet in zijn pakket heeft, begint een dag later pas aan het eindexamen.

Praktijkexamens

De leerlingen van het Edudelta College zijn zelfs al in begin april gestart met de praktijkexamens. Edudelta telt 160 kandidaten: 65 basis, 56 kader en 39 gemengde leerweg-leerlingen. De digitale examens worden in het computerlokaal afgenomen. Voor de papieren versies is een groot theorielokaal ingericht. En de praktijkexamens worden afgenomen in de praktijklokalen.

Volgens Willy Jongejan, teamleider vmbo bovenbouw zijn de leerlingen vooraf goed voorbereid op school. “We hebben tools gegeven om via internet oude examens te oefenen. Ook boden we extra uitlegmomenten door docenten aan.” Ook bij de RGO hebben alle examenleerlingen twee weken examentraining gehad en gaf een wiskundedocent zelfs nog in de meivakantie bijles. Wilma Donk: “De examentrainingen werden voor iedere afdeling afgesloten met een proefexamen waarbij de sfeer en de voorschriften van het echte examen nagebootst werd. Dus, inclusief surveillanten. Zo konden zij in ieder geval een keer ervaren hoe het voelt om in de examenzaal te zitten.”

Prins Maurits

Op de Prins Maurits hebben de vmbo basis leerlingen (22) en kader (57) voor de meivakantie al eindexamen gedaan. De andere eindexamenkandidaten (38 vwo, 115 havo, 82 mavo) zwoegen de komende twee weken in de aula, de gymzaal en in computerlokalen. Of het allemaal goed uitpakt, weten de leerlingen pas op 13 juni als ze de definitieve uitslag krijgen te horen.

Vorig jaar slaagde 97% van de leerlingen van Edudelta. "Ons streven voor dit jaar is natuurlijk 100 procent,” aldus Jongejan. Bij RGO sluiten ze zich daarbij aan, maar zijn ze realistisch. Donk: “100% geslaagden op een afdeling lukt natuurlijk niet altijd. Vooral het vwo percentage (89%) viel vorig jaar wat tegen. Graag zouden we daar ook zeker boven de 90% scoren dit jaar. Ook het havo percentage (92 %) mag nog wel iets omhoog. Het is ieder jaar weer vervelend om de gezakte kandidaten dit bericht te moeten brengen.”

Vertrouwen

De landelijke schriftelijk eindexamens duren tot en met dinsdag 29 mei. Half juni zijn er herexamens voor leerlingen die dat nodig hebben. Willy Jongejan wil aan het begin van deze examenperiode nog graag alle leerlingen een hart onder de riem te steken: “Mijn advies? Niet te veel stressen, goed eten en drinken, op tijd naar bed en vertrouwen hebben in jezelf.”

Welke opsteker heb jij voor de eindexamenkandidaten? Of heb je zelf een bijzondere examenervaring? Reageer!