Rustige start van het nieuwe jaar op Goeree-Overflakkee

De jaarwisseling 2023/2024 op Goeree-Overflakkee is over het algemeen rustig verlopen, met enkele kleine incidenten die door de hulpdiensten snel onder controle werden gebracht.

In Dirksland dacht men dat er brand was in een woning aan de Prins Bernhardlaan. Het bleek te gaan om vuurwerk dat tegen de woning was gekomen. Gelukkig bleek er geen sprake te zijn van brand. Een ander incident vond plaats in Sommelsdijk. Een winkelwagen vol autobanden was op straat in brand gestoken, wat leidde tot veel rookontwikkeling. De brandweer slaagde er snel in de situatie onder controle te krijgen. Een derde incident in Sommelsdijk aan de Dorpsweg betrof een kerstboom die midden op straat in brand was gestoken.

Tijdens de jaarwisseling 2023/2024 stonden in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zeker 550 medewerkers van de brandweer, ambulancedienst en meldkamer paraat om ervoor te zorgen dat het feest veilig verliep. De meldkamers werkten met 18 centralisten om het grote aantal meldingen te verwerken, de brandweer had 220 vrijwilligers en 134 beroepsmensen paraat gedurende de nacht. Bij de ambulancedienst waren 25 ambulances beschikbaar, acht meer dan de normale bezetting.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws