Sabina Rollema nieuwe directeur-bestuurder Stichting ZIJN en KidzEiland

Sabina Rollema is de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting ZIJN en KidzEiland. Zij volgt Anne Verhey op die in december 2022 na ruim 20 jaar afscheid nam.

Sabina is een ervaren bestuurder en manager met een brede achtergrond in zorg en welzijn. Ze gaat leidinggeven aan KidzEiland met 15 peuterspeelzalen en 5 BSO locaties op het eiland en aan Stichting ZIJN waaronder welzijnsadvies, het Diekhuus, Jongerenwerk en het Wijkcentrum vallen.

Sabina: "Er is al enorm veel goeds in werking gezet. Ik wil verder bouwen aan het versterken van het welzijn en de veerkracht van inwoners van Goeree-Overflakkee door de kracht van samenwerking optimaal in te zetten en vanuit solidariteit te bouwen aan een sterke sociale basis en vitale wijken."