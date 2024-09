Samen jongeren interesseren voor een carrière in de techniek

Maandag 23 september 2024 was er een feestje in de Beroepscampus. Onder het toeziend oog van 75 gasten vond namelijk de ondertekening plaats voor een nieuwe aanvraag voor Sterk Techniekonderwijs voor de regio's Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Er is één centrale opdracht die de partijen verbindt: hoe kunnen we samen jongeren binnen de regio's interesseren voor een carrière in de techniek?

Het is een bijzondere samenwerking tussen basisscholen, middelbare scholen, mbo's, lokale bedrijven en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. Met elkaar ondernemen zij diverse activiteiten waardoor jongeren hun technisch talent kunnen ontdekken. De partijen hebben elkaar de komende jaren hard nodig.

Dat waren ook de woorden van Piet van den Doel namens de Federatie voor Ondernemers op Goeree-Overflakkee. Pauline Bruins sprak namens de bedrijven van de Hoeksche Waard en beaamde dat de binding van het bedrijfsleven met het onderwijs heel belangrijk is. Jethro Bos, aankomend directeur van het Actief College in Oud-Beijerland gaf de aanwezige bedrijven een compliment: "Wat mooi om te zien dat jullie je op deze manier voor vier jaar verbinden aan het onderwijs!"

Ook verantwoordelijke wethouders van beide gemeenten zijn enthousiast over de plannen. ‘Alleen al kijkend naar de energietransitie die er voor gemeenten ligt, is het belangrijk technisch personeel op te leiden,' vertelde Berend-Jan Bruggeman. ‘STO kan een zetje geven.' In de Hoeksche Waard wordt door de gemeente overigens niet alleen ingezet op jongeren. Wethouder Paul Boogaard legde uit dat zij ook mensen benaderen met een afstand tot de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar werk. Zij laten hen een zogenoemde ‘techniekscan' doorlopen. ‘Dat levert al verrassende inzichten op!' Binnen het voortgezet onderwijs zien Arie Cové, Erik Olislagers en Adrie Krielaart ook mogelijkheden om techniek in de lessen nog meer te verweven. Voor iedereen, want dat techniek alleen maar voor jongens zou zijn, is natuurlijk allang achterhaald.

Met het ondertekenen van de aanvraag vragen RGO Beroepscampus en Actief College nu gezamenlijk een subsidieregeling aan voor de periode 2025-2028, namens de vele onderwijspartijen en bedrijven. Een belangrijke mijlpaal voor het onderwijs, lokale ondernemers en gemeenten. Programmamanagers Jan de Berg en Elise van Eeden kijken terug op een geslaagde avond. "'Want sámen werken we aan Sterk Techniekonderwijs!"



Door Internetredactie Omroep Archipel