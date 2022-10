Samen koken, samen eten

Vanaf 8 november 2022 wordt er, gedurende de wintermaanden, elke dinsdag 'Samen koken, samen eten' georganiseerd. Samen koken en met elkaar eten is lekker en gezellig en u ontmoet andere mensen. De wintermaaltijd bestaat uit twee of drie gangen en er wordt gekookt voor maximaal 40 mensen.

U hoeft niet zelf te verzinnen wat er gekookt wordt, maar natuurlijk mag u meedenken! Er is iedere week een kok/coördinator en daarnaast zijn er veel vrijwilligers nodig die meehelpen met koken, tafels dekken en/of helpen opruimen. De bijeenkomsten starten om 16:15 uur. Doet u mee?

Om er voor te zorgen dat iedereen genoeg te eten heeft, is het belangrijk om uzelf aan te melden. Dit kan door te bellen naar Mimi van Loon 06-39239444 tot uiterlijk 16:00 uur de vrijdag ervoor. Bij het aanmelden graag vermelden of er rekening moet worden gehouden met een dieet en/of allergie. Er is ook een telefoonnummer en/of emailadres van u nodig waarop de organisatie u kan bereiken. Wanneer het maximum van 40 eters is bereikt, komt u op een reservelijst. Dan staat u bovenaan de lijst voor de volgende week. Kunt u onverwachts niet meer deelnemen dan wordt u verzocht om u af te melden.

De 'Samen koken, samen eten' activiteit is een initiatief van VOOR MEKAORE, een samenwerkingsverband tussen de Hervormde Gemeente Dirksland, de SVIK en de Oranje Vereniging Dirksland. Lokale ondernemers leveren eveneens een bijdrage aan de

wintermaaltijden.