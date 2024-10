Samenwerking in Dirksland: statushouders en buren ruimen op

In het voormalige gemeentehuis in Dirksland wonen sinds de zomer van 2024 veertig statushouders. Dat zijn asielzoekers die officieel in Nederland mogen blijven en in afwachting van een eigen woning in de opvang verblijven. Omdat ze graag meer contact willen met hun buren, organiseren ze regelmatig activiteiten. Zo gingen ze op zaterdag 12 oktober 2024 samen met enthousiaste buren afval rapen in het centrum van Dirksland.

Een groot deel van de veertig bewoners komt uit Syrië. Ook zijn er mensen uit Somalië, Eritrea, Jemen en Pakistan. Er zijn vijf begeleiders aanwezig tussen zeven uur 's ochtends en elf uur 's avonds. In de avond en nacht is er beveiliging aanwezig. Het is de bedoeling dat alle bewoners hier een passende baan vinden en een bestaan opbouwen. Iedereen die met hen wil kennismaken is zaterdagmiddag en -avond 30 november 2024 van harte welkom op de burendag in het voormalige gemeentehuis in Dirksland.



Door Internetredactie Omroep Archipel