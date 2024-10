SBO het Kompas wordt eco-school, de kinderen vertellen waarom

Eco-schools is een landelijk initiatief dat zich richt op natuur- en milieueducatie op scholen. Op Goeree-Overflakkee zijn er al veel scholen actief als eco-school en voegt SBO het Kompas zich nu in dit rijtje. Voor het duurzaamheidsproject is er een speciale eco-raad in het leven geroepen, bestaande uit leerlingen van het Kompas. De leden van deze raad geven tekst en uitleg over wat dat precies inhoudt.

Wethouder duurzaamheid Jaap Willem Eijkenduijn benoemde SBO het Kompas tot officiële eco-school. De intentieverklaring werd door de eco-raad, juf Özgül en directeur Koen van der Ende ondertekend. De school gaat in de komende periode aan de slag met onder meer het beter scheiden van afval en het tegengaan van voedselverspilling.



Door Internetredactie Omroep Archipel