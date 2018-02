Schaap Ooltgensplaat niet levend op brandstapel gegooid

Ooltgensplaat was landelijk nieuws rond de jaarwisseling 2017/2018. Een schaap zou leven op een brandstapel zijn gegooid. Het schaap bleek een ram te zijn en kreeg de naam Koos. Er kwamen honderden boze reacties op sociale media met vooral de vraag "wie haalt het in zijn hoofd om zoiets te doen?" Het verhaal zit heel anders in elkaar. Na uitgebreid onderzoek kan de politie dit bevestigen.

Oudejaarsvuur

Rond de jaarwisseling is een groepje jongeren naar de polder van Ooltgensplaat gegaan om daar een oudejaarsvuur te gaan stoken. Het vuur werd met o.a. doeken en banden ontstoken vlakbij een weide met schapen. Tijdens het stoken vatten de jongens het plan op om een stunt uit te halen. Het idee was om schapen los te laten zodat ze door het dorp zouden gaan lopen. Een touw waarmee een hek vast zat werd losgemaakt en in gaas van een andere weide werd een gat geknipt.

Twee rammen

De jongens hadden echter niet voorzien dat in beide weides een ram in de kudde zat. Deze twee rammen kwamen elkaar tegen en gingen vechten. Koos heeft hierbij zo'n harde kopstoot gekregen dat hij na wat stuiptrekken in elkaar zakte vlakbij het vuur. Door de harde wind waaiden brandende stukken doek van het vuur af. Sommige hiervan zijn op Koos terecht gekomen. Vandaar de schroeiplekken op zijn vacht.

Het blijft een treurig verhaal maar ram Koos is dus niet levend op het vuur gegooid.