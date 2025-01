Schade jaarwisseling Goeree-Overflakkee weer richting een ton

De jaarwisseling blijft een moment van feest én frustratie op Goeree-Overflakkee. Op de meeste plaatsen op het eiland verliep oud en nieuw feestelijk en gemoedelijk. In Sommelsdijk en Ooltgensplaat was de sfeer echter grimmig. Een inventarisatie moest antwoord geven op de vraag hoeveel schade er in de gemeente is aangericht en hoe hoog de kosten zijn. De voorlopige berekening laat zien dat het totale schadebedrag hoger uitvalt dan afgelopen jaren: € 93.750,-. Alleen de jaarwisseling 2019/2020 was hoger, toen bedroeg de schade € 98.722,-

Op verschillende plaatsen op het eiland zijn de gevolgen van de jaarwisseling duidelijk zichtbaar. Brandschade aan straatwerk, asfalt, gazons en belijning. Ook verkeersborden, speeltoestellen, straatkolken, een lantaarnpaal en prullenbakken zijn vernield of beschadigd.

Grootste kostenpost: straatwerk en asfalt

Op het eiland is in totaal 82 m² aan straatwerk en 59 m² aan asfalt beschadigd, met name door brandjes. Aan het herstel hiervan hangt een fiks prijskaartje: € 45.240,-. In vergelijking met vorig jaar is het totale schadebedrag met ongeveer € 20.000,- gestegen. Dit komt mede door flinke schades op een drietal plaatsen in de gemeente. Bij het speelveldje in Melissant (Eik) is voor € 12.000,- aan schade aangericht. Op het Rubensplein in Middelharnis komen de herstelkosten uit op € 7.250,-. Voor het parkeerterrein aan de Dorpsweg in Ooltgensplaat loopt de schade zelfs op naar € 17.900,-. Mogelijk loopt het totale schadebedrag nog op, als in de loop van het jaar blijkt dat een aantal straatkolken door beschadigingen alsnog vervangen moet worden.

Veiligere en meer respectvolle manier om oud en nieuw te vieren

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reageert op het schadebedrag: “Iedere euro die we nu moeten uitgeven aan herstelwerkzaamheden is geld dat we niet kunnen gebruiken voor projecten die onze leefomgeving verbeteren. Dit is niet alleen zonde, maar vooral diep triest. Hoeveel schade en/of lichamelijk letsel moet er nog worden aangericht voordat we erkennen dat het zo niet langer kan? Hiermee doelt de burgemeester niet alleen op de materiële schade, maar ook op een aantal incidenten dat plaatsvond tijdens de jaarwisseling. In Ooltgensplaat en Sommelsdijk veroorzaakten grote groepen overlast, zij bekogelden hulpverleners met vuurwerk en maakten de inzet van de ME daarmee noodzakelijk.

"Geweld, verwondingen en vernielingen mogen nooit de norm zijn of deel uitmaken van een zogenaamde traditie. Het is tijd dat we als samenleving kiezen voor een andere invulling van oud en nieuw. Een mooi feest dat veilig is, waar we respect hebben voor elkaar, voor de hulpdiensten en voor onze mooie omgeving.” De reactie van de burgmeester sluit aan bij een groeiende roep in Nederland voor directe en structurele maatregelen als een landelijk- of zelfs een Europees verbod op consumentenvuurwerk.

Maak een melding

Bent u getuige geweest van een vernieling of andere overtredingen? Maak dan een melding. Dat kan telefonisch bij de gemeente (14 0187) of de politie (0900 8844). Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) of op de website www.meldmisdaadanoniem.nl.



