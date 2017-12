Scheepstimmerwerf Peeman nu officieel opgenomen in Menheerse Werf

Er zit schot in de Menheerse Werf. Met de plaatsing van de naamboog half december 2017, is de nieuwe publieksentree vrijwel klaar. Ook wordt nog dit jaar het Vissersmonument op het pekelpakhuisje afgerond en start de tweede fase van de restauratie van de boegsleper 'Anna Jacoba'; het laatste nog bestaande veerbootje van de RTM uit 1936.

Maar het jongste en beste nieuws is het aanbod van de Rabobank Haringvliet voor de financiering van de overname van de tweede helft van de voormalige scheepstimmerwerf van Peeman, de huidige jachtwerf. Initiatiefnemer Coerd de Heer van de Menheerse Werf houdt nog een kleine slag om de arm ('de gemeente moet zich nog wel garant stellen'). Maar hij ziet geen beletsel en toont zich overduidelijk opgelucht.

De Heer: "Toen we in 2014 het eerste deel van de werf kochten, hadden we nog geen geld voor aankoop van de ernaast gelegen jachtwerf. Dankzij deze hypotheek en een bouwdepot (samen bijna 700.000 euro) blijft de gehele historische scheepstimmerwerf van Middelharnis nu behouden en kunnen we in juni 2018 eindelijk officieel open voor het publiek."

Publieksentree

Zonder verdere tegenslagen vindt de sleuteloverdracht van de werf op plaats op dinsdag 16 januari 2018. Tegen die tijd is ook de rolpoort van de nieuwe publieksentree geplaatst, tussen de twee grote dukdalven. In die deur -een idee van kunstenares Ellen van der Bok- zijn allerlei patrijspoorten, lieren en andere historische scheepsonderdelen verwerkt.

Januari is een drukke maand voor de werf, want ook de tweede fase van de restauratie van het voormalige fiets- en voetveer 'Anna Jacoba' gaat dan van start. Dit scheepje maakte onderdeel uit van de voormalige RTM-veervloot en is uit een erfenis aan het museum geschonken.

De Heer: "Het is een bootje van net geen 10 meter lang, dat al een jaar of 10 in een duin naast het spoor in Ouddorp stond te verroesten. We troffen het aan als wrak, compleet met rattennesten in de kuip. Wij gaan het nu restaureren in opdracht van het RTM Museum. We willen er vanaf juli een kleine veerdienst mee gaan varen tussen de werf en 't Hoad, met maximaal 12 passagiers en een paar dagen per week. Er komt ook een echte authentieke scheepsmotor in te staan, met zo'n lekker plof-plof-geluid, geschonken door het Maritiem Museum."

Stichting en BV

De Menheerse Werf is in 2013 op initiatief van De Heer's bureau Op Koers! gestart vanuit de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. De werf draait grotendeels op vrijwilligers en leunt op fondsen, subsidies, schenkingen en leningen. Ook in de toekomst blijft de stichting eigenaar van het onroerend goed. De nog deze week op te richten Menheerse Werf bv gaat de voormalige werf uit 1750 vanaf januari huren van de stichting.

Hierdoor kan de stichting op eigen kracht door met haar missie en worden ook commerciële activiteiten mogelijk, zoals de verhuur van klassieke boten, een toeristisch informatiepunt en verhuur van het bezoekerscentrum en het buitenterrein voor evenementen, bedrijfsfeesten, vergaderingen etc. De Menheerse Werf wil vanaf juni 2018 zes dagen per week haar poorten openen voor liefhebbers van maritieme historie in alle leeftijden.