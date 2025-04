Scheepvaart en Transport College wil locatie Stellendam sluiten

Het Scheepvaart en Transport College (STC) is voornemens om haar locatie in Stellendam na het huidige schooljaar te sluiten en het gebouw te verkopen. Dat laat een woordvoerder van het STC weten in een statement. 'STC heeft het voornemen om de locatie in Stellendam na het schooljaar 2024-2025 te sluiten en te verkopen. De adviesaanvraag over dit voorgenomen besluit ligt bij de Ondernemingsraad.'

Door Bas van Eijsden

Het STC meldt dat de afname van het aantal studenten en structurele negatieve financiën voor dit plan gezorgd zouden hebben. 'Door de dalende instroom en een structureel negatief financieel resultaat zijn eerdere verbetermaatregelen onvoldoende gebleken.' Ook zegt de woordvoerder dat deze stap nodig is om 'STC toekomstbestendig te houden.' Het STC zegt wel te blijven samenwerken met het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee.

'Er zijn geen plannen voor nieuwe locaties, maar we investeren wel in bedrijfsscholen in samenwerking met het bedrijfsleven, zoals met Damen Maaskant in Stellendam, om onderwijs en arbeidsmarkt nog dichter bij elkaar te brengen.'

Besluit nog niet definitief

Het besluit moet nog goedgekeurd worden, op dit moment ligt er een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad. Echter kunnen nieuwe leerlingen zich niet meer inschrijven voor de school in Stellendam, studenten moeten uitwijken naar Rotterdam of Brielle.

Of de sluiting nog af te wenden is, is niet duidelijk. De Visserijschool in Katwijk, die ook onderdeel is van het STC, wist drie weken geleden een dreigende sluiting nog te voorkomen. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk hadden daar samen een plan voor gemaakt.

De gemeente Goeree-Overflakkee meldt via een woordvoerder dat er op dit moment op bestuurlijk niveau gesprekken worden gevoerd tussen de gemeente en het STC. Een gezamenlijk statement van de twee partijen wordt binnenkort verwacht.

