Schelpentelling bij Ouddorp: een samenwerking voor de wetenschap

De Amerikaanse zwaardschede, de witte boormossel, de alikruik en de rechtsgestreepte platschelp konden op zaterdag 23 april 2024 aangekruist worden op de telkaart tijdens de Grote Strandschelpenteldag. Hierbij waren ook mensen op het strand bij Ouddorp aan het tellen.

Het was een samenwerking tussen Naturalis, Het Groene Strand, Stichting Anemoon en de Strandwerkgemeenschap. Net als bij de Nationale Vogeltelling en de Vlindertelling werd er geteld voor de wetenschap.

De tellers hielden bij welke soorten schelpen ze in het zand hadden gevonden, niet voor een spel, maar voor de wetenschap. Met deze informatie wordt in kaart gebracht hoe het leven in zee verandert. Voor het eerst had Het Groene Strand een voorlichtingsbakfiets bij zich, waarmee onder andere excursies langs het strand worden georganiseerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel