Schenking buitenmuziekinstrument voor kindertuin ziekenhuis

Donderdag 14 maart 2024 onthulde de – inmiddels opgeheven – fanfarevereniging Amicitia een buitenmuziekinstrument in de kindertuin van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De tuin wordt gebruikt door kinderen die zijn opgenomen op de Kinderafdeling. Ze kunnen hier genieten van frisse lucht, lekker spelen en nu ook muziek maken dankzij de gulle gift van Amicitia. Zo kan er in Dirksland nog steeds muziek gemaakt worden.

Het team van de Kinderafdeling is blij met deze prachtige toevoeging aan de tuin. Conny Hameeteman, pedagogisch medewerker: “Muziek maken en luisteren naar muziek ontspant en verlaagt stress en draagt bij aan het welzijn van kinderen. Dat helpt hen om hun opname in het ziekenhuis positiever te ervaren. Dit is een belangrijk doel van het team Medisch Pedagogische Zorg.” Afgelopen week was het ook nog eens de dag van de Medisch Pedagogisch Zorgverlener, een mooi moment om het muziekinstrument te onthullen.



Door Internetredactie Omroep Archipel