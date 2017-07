Schenking mobiel echo-apparaat aan ziekenhuis Dirksland

Op 27 juni 2017 heeft de Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" een cheque overhandigd van € 50.000,- voor een mobiel echo-apparaat voor de specialismen Reumatologie en Longgeneeskunde in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Reumatologe Kotzebue is blij met de gift. "Wij gebruiken het echo-apparaat op de polikliniek. De gewrichten die we willen zien, kunnen we direct uitvergroten. Via het apparaat kunnen we eventuele ontstekingen zien en direct en gericht een injectie geven als dat nodig is. Omdat het echo-apparaat op de polikliniek staat, hoeft de patiënt hoeft niet eerst naar de afdeling radiologie om vervolgens terug te komen. En dat scheelt natuurlijk tijd voor de patiënt. Ook als een patiënt opgenomen is op een verpleegafdeling, kunnen we naar de patiënt toe in plaats van de patiënt naar ons. Het is fijn om de zorg om de patiënt heen te regelen en niet andersom."

Longarts Rhodius beaamt het voordeel van het mobiele echo-apparaat. "Wij maken steeds meer gebruik van het apparaat. Wij kunnen veel makkelijker zien wat de patiënt mankeert. Waar we eerst moesten luisteren naar de longen en kloppen met onze vingers op het borstgedeelte om te signaleren of er vocht tussen de longen en het borstgedeelte zit, is dit nu inzichtelijk via de geluidsgolven van het echo-apparaat. We kunnen zien hoeveel vocht er zit, de aard van het vocht en als het nodig is, kunnen we een kleine hoeveelheid vocht afnemen voor verder onderzoek. En omdat we precies weten waar vocht zit, kunnen we dus heel precies prikken. Dit is voor de patiënt natuurlijk veel prettiger. En natuurlijk scheelt het de patiënt tijd. Een ander voordeel is dat de patiënt direct weet wat de uitslag is en niet hoeft te wachten tot de uitslag van de radioloog bij de longarts binnen is."

Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland"

Voor de Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" is het belangrijk dat de medische apparatuur die zij schenken voordelen heeft voor de patiënt."‘Dit mobiele echo-apparaat is daar een goed voorbeeld van", aldus Pieter Helmsing, voorzitter van de Stichting. Al 10 jaar zorgt de Stichting ervoor dat extra geld beschikbaar komt om medische apparatuur voor het ziekenhuis aan te schaffen. "Over het algemeen krijgen wij geld binnen via partners en vanuit erfenissen en gevoerde acties door particulieren. Iedereen die het ziekenhuis een warm hart toedraagt mag natuurlijk vriend worden". Aanmelden kan via www.vrienden.zhsdirksland.nl

Bijzonder initiatief

"Soms komt het geld ook binnen via bijzondere initiatieven", vervolgt Helmsing. "Het mannenzangkoor van Goeree-Overflakkee heeft in 2016 een zangavond georganiseerd. Tijdens deze avond was een cd van het concert te koop en de opbrengst hiervan is ten goede gekomen aan de Stichting en gebruikt voor de medefinanciering van een transportcouveuse. De couveuse is inmiddels in gebruik genomen. Deze initiatieven waarderen wij enorm". Paul van der Velden, lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, vult aan "Ook wij zijn ontzettend blij met alle giften. Wij zijn een streekziekenhuis en binding met de gemeenschap is belangrijk voor het behouden van bestaansrecht van ons ziekenhuis en andersom is het fijn voor de gemeenschap dat zij niet ver hoeven te reizen als zij naar het ziekenhuis moeten. De Stichting verbindt ziekenhuis en patiënt. Door hun binding met patiënten, partners, bedrijven en overige organisaties kan de Stichting medische apparatuur voor het ziekenhuis bekostigen die moeilijk uit het ziekenhuisbudget kan worden aangeschaft."