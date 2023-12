Schenking van 240.000 euro voor ziekenhuis Dirksland

Afgelopen week overhandigde Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een Ebus bronchoscopie apparaat aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dit kostbare apparaat van € 240.000 wordt per direct ingezet op de afdeling Longgeneeskunde om echo-bronchoscopie onderzoek te doen bij patiënten. Dankzij deze prachtige gift van de stichting hoeven patiënten uit onze regio voor dit onderzoek niet meer naar een ziekenhuis in Rotterdam af te reizen, maar kunnen ze dichtbij huis terecht.

Echo-bronchoscopie onderzoek

Bij de diagnose longkanker is het bepalen van de juiste behandeling van groot belang. Hiervoor is het nodig om de uitgebreidheid van de tumor goed in kaart te brengen. Om te kunnen beoordelen of er uitzaaiingen in de klieren tussen de longen zitten, is vaak een echo-bronchoscopie onderzoek nodig. Bij dit onderzoek maakt de longarts via de luchtpijp echobeelden van lymfeklieren die rondom de luchtwegen en tussen de longen liggen. Dit gebeurt met een dunne slang, de bronchoscoop, waar een camera en een echokop op zit. De bronchoscoop wordt via de mond in de luchtpijp gebracht. Als het nodig is, wordt via de echo-bronchoscoop weefsel uit de lymfeklieren gehaald. Dit gebeurt met een dunne naald en is pijnloos voor de patiënt.

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland zet zich in voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in het ziekenhuis verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt vaak te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra’s, daarom zet de stichting zich in om juist die zaken te realiseren. Het komt regelmatig voor dat mensen in hun testament een bedrag van hun vermogen schenken aan de stichting en daarmee aan het ziekenhuis. Soms omdat ze daar zelf goed verzorgd zijn of gewoon omdat ze het ziekenhuis een warm hart toedragen. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Wilt u ook vriend worden van het ziekenhuis? Kijk dan voor meer informatie op de website: vrienden.vanweelbethesda.nl.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws