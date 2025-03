Schilderwedstrijd zet mooiste straatjes van Sommelsdijk in de schijnwerpers

Wie maakt het mooiste straatje of laantje van Sommelsdijk? Dat zal blijken na afloop van de teken- en schilderwedstrijd die is opgezet in samenwerking met het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Hofstede Lust en Last en het Streekarchief.

De wedstrijd hoort bij de expositie 'Van de buurvrouw twee...', die van 1 tot en met 17 mei 2025 te zien is in Salon, Voorstraat 17 in Sommelsdijk. Daar staat dit keer het karakteristieke straatje, steegje of laantje van Sommelsdijk centraal. De wedstrijd staat open voor alle leeftijden. Deelnemers worden uitgedaagd een kunstwerk te maken van hun favoriete straatje, steegje of laantje in Sommelsdijk anno 2025. Op die manier ontstaat een artistiek tijdsbeeld van het dorp door de ogen van inwoners en liefhebbers.

Zowel een vakjury als een publieksjury beoordelen de ingezonden werken. Het gemiddelde cijfer van de vakjury en het publiek bepaalt uiteindelijk de winnaar. De twaalf hoogst gewaardeerde werken worden op 13 september tentoongesteld tijdens de Oogstdag op Lust en Last, waar ook de prijsuitreiking plaatsvindt. Het originele winnende schilderij krijgt daarna een prominente plek in het Streekmuseum en zal worden vereeuwigd op bekers ter promotie van het dorp. Daarnaast verschijnt er een kalender met de twaalf beste werken, die ook te koop zal zijn.

Alle ingezonden foto's, inclusief naam van de kunstenaar en locatie van het afgebeelde straatje, worden opgenomen in het Streekarchief. Zo blijven de beelden van Sommelsdijk anno 2025 bewaard voor volgende generaties.

Inzendingen kunnen tot 1 juli 2025 worden gestuurd als digitale foto van het werkstuk naar herman_greet@hetnet.nl, onder vermelding van naam en locatie van het afgebeelde plekje. Originele werken blijven in bezit van de makers, om beschadiging of verlies tijdens de expositie te voorkomen.

Zie voor meer informatie de website van het Streekmuseum.



Door Internetredactie Omroep Archipel