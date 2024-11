Schoenendozen met liefde gevuld op Goeree-Overflakkee

De Schoenendoosactie loopt weer. Ieder jaar vullen kinderen in Nederland, via kerk, school of gezin, een schoenendoos met spulletjes als verzorgingsartikelen, speelgoed en schoolspullen voor kinderen in andere landen die het minder goed hebben. Ook op Goeree-Overflakkee worden schoenendozen gevuld en mooi versierd.

De dozen worden naar hulporganisaties en vluchtelingenkampen in verschillende landen in Afrika en Europa gebracht. In 2023 zijn er meer dan 42 duizend dozen aan kinderen uitgedeeld.

De schoenendozen kunnen tot en met 28 november worden ingeleverd op verschillende plaatsen op het eiland:

Bibliotheek Ouddorp, Raadhuisstraat 4

Familie Westhoeve, Eikenhof 14 in Ouddorp

Partycentrum Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede

Noorthoek Assurantiën en Hypotheken, Keijzerstraat 16c, Stellendam

Familie Vreeken, Voorstraat 18 in Sommelsdijk (mag ook onder het bankje).

Of bel Elly Westhoeve op telefoonnummer 06-22864506.

Meer informatie over de Schoenendoosactie is te vinden op de website.



Door Internetredactie Omroep Archipel