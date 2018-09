Maandagmiddag 10 september 2018 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Staversweg waarbij een fietser is geschept door een personenauto. Het ongeval gebeurde op de kruising N215 / Dorpsweg bij Sommelsdijk.

Voor de scholiere kwam een ambulance ter plaatse. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Doordat er een rijbaan was afgesloten werd verkeer omgeleid over de parallelweg.