School met de Bijbel in Sommelsdijk officieel afvalvrij

Na een terugblik op wat de leerlingen de afgelopen maanden hebben bereikt, overhandigde Professor Lamoraal op dinsdag 27 juni 2023 met trots het felbegeerde bord 'Wij zijn afvalvrij' aan de School met de Bijbel in Sommelsdijk.

Tijdens een levendige bijeenkomst keken de leerlingen, Gerdine Hoogmoed (projectcoördinator op de School met de Bijbel) en directeur Corstiaan de Jong, samen met Professor Lamoraal (het alter ego van Dennis Happé), terug op een succesvol project. Ook RAD-teamleider Jan Boomsma was aanwezig bij dit bijzondere moment.

Samen haalden ze terug wat ze het afgelopen schooljaar ondernamen: naast het doorlopend scheiden van al het afval op de school, waren er de aftrap met een demonstratie door Professor Lamoraal, videolessen, een workshop over plastic met groep 8 en een brainstormles.

Wij zijn afvalvrij!

Tijdens een brainstormsessie bedachten de leerlingen dat je gemakkelijk afval kunt verminderen door elke dag je lunch mee te nemen in een broodtrommel. Toen de professor hiernaar vroeg, bleek dat inmiddels vrijwel iedereen op de School met de Bijbel een broodtrommel gebruikt. Om afval scheiden leuker te maken, bedachten de scholieren verschillende manieren om prullenbakken te versieren.

Om het project officieel af te sluiten tot slot, reikte Professor Lamoraal een bord uit dat hij in zijn laboratorium fabriceerde van gebruikt plastic. ‘Wij zijn afvalvrij’ is op het bord te lezen, waaruit blijkt dat de School met de Bijbel vanaf nu een afvalvrije school is.

Maak je school afvalvrij

In opdracht van de RAD onderzoekt Professor Lamoraal samen met kinderen van basisscholen uit Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard hoe het komt dat er zo veel afval is en wat we er in de toekomst aan kunnen doen. Dat doen we door anders naar afval te kijken en te denken in cirkels. De school gaat ook de uitdaging aan om het afval te verminderen zodat de school afvalvrij wordt!

Is jouw school al afvalvrij?



Door Internetredactie FlakkeeNieuws