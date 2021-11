Schoon water, nu en in de toekomst

Meer natuurvriendelijke oevers, extra baggeren, waterplanten in fases maaien en gemalen optimaliseren, zodat vuil water sneller wordt weggepompt en schoon water langer wordt vastgehouden. Het is een greep uit de maatregelen die waterschap Hollandse Delta de komende zes jaar neemt om de waterkwaliteit te verbeteren. Ze staan in het Stroomgebiedbeheerplan 3 (SGBP3) dat in november 2021 door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Maatregelen

De komende jaren worden onder andere de Boezem van Oude-Tonge, de Binnenbedijkte Maas in de Hoeksche Waard en het Kwalgat en de Middenels in Dordrecht extra gebaggerd. Deze keer gaat het daarbij niet zozeer om het verbeteren van de doorstroming, maar vooral om het schoner maken van het water. Door bagger en overtollige voedingsstoffen zoals mest en rottende bladeren uit het water te halen, ontstaat als het ware een schone lei. In het schone water krijgen verschillende soorten waterplanten een kans en ontstaat er meer biodiversiteit. Het maaien in fases zorgt er vervolgens voor dat er altijd voldoende zaden in het water achter blijven.

Natuurvriendelijke oevers

Ze besteden ook aandacht aan de inrichting van het water. WSHD legt bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aan. Zo’n oever loopt geleidelijk af en biedt een fijne leefomgeving voor verschillende soorten waterplanten, insecten en vissen. Zo dragen dit soort oevers bij aan de waterkwaliteit, biodiversiteit en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. WSHD verwacht in totaal bijna 4.000 m natuurvriendelijke oevers te kunnen aanleggen.

Brede aanpak

Het derde Stroomgebiedbeheerplan bevat maatregelen voor 43 wateren in het gebied. Deze locaties vallen onder de KaderRichtlijnWater (KRW). Maar ze beperken zich niet tot deze plekken. Integendeel: ze werken ook hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de overige sloten en singels. Voor deze reguliere wateren worden de ambities en langetermijn-doelstellingen in 2022 nader uitgewerkt. Daarnaast roepen ze inwoners op om een bijdrage te leveren. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door hondenpoep en zwerfafval naast de waterkant op te ruimen. Of door bomen en struiken aan het water regelmatig te snoeien. Zo zorgen we samen voor schoon water.