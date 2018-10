Schoorsteenbrand in Ooltgensplaat

Een schoorsteenbrand in Ooltgensplaat heeft flink wat schade veroorzaakt. De brandweer kreeg maandag 29 oktober 2018 omstreeks 21:00 uur melding van de brand. Ter plaatse aangekomen troffen de brandweerlieden een flink rokende schoorsteen aan. Een hoogwerker van de brandweer kwam ter plaatse om de brand beter te kunnen bestrijden. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Tweeten Previous Next

