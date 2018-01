Schuiven Haringvlietsluizen staan allemaal open

De Haringvlietsluizen draaien deze week overuren. Alle zeventien sluizen zijn sinds maandag 8 januari 2018 opengezet, om het rivierwater van de Rijn en de Maas naar de Noordzee te spuien.

"De sluizen spuien nu zeventig procent van ons rivierwater naar zee, met een snelheid van 7 miljoen liter water per seconde. Dat zijn bijna vier Olympische baden per seconde," vertelt Anneke Heinecke van Rijkswaterstaat.

"De schuiven worden wel vaker geopend voor de afvoer van rivierwater. Dit aantal kan per keer variëren, afhankelijk van hoeveel water er afgevoerd moet worden. Maar allemaal tegelijk open is wel een bijzonderheid." Van paniek is bij de waterbeheerder desondanks geen sprake. De waterstanden op Goeree-Overflakkee zijn momenteel laag. Ook de komende dagen zal dat zo zijn. "Alles is onder controle," benadrukt de woordvoerder.

Hoogste stand

Vanaf de Haringvlietdam bij Stellendam is nauwelijks te zien dat de zeeschuiven geopend zijn. Het water stroomt in kleine witte golven door de spuiopeningen naar zee. Pas als de schuiven in de hoogste stand staan, is de opening beter te zien. Per seconde wordt dan maximaal 25 miljoen liter water vanaf de rivier naar zee doorgelaten.

De Haringvlietdam maakt onderdeel uit van de Deltawerken en is in 1970 opgeleverd. De openingen/sluizen zijn elk 56,5 meter breed. Iedere opening is voorzien van twee schuiven: een aan de zeezijde (de golfbreker) en een aan de rivierkant (de waterkering). Niet alleen de Haringvlietsluizen spelen bij hoge rivierwaterstanden een belangrijke rol bij het op peil houden van het water. Dertig procent van het rivierwater wordt ook via de Nieuwe Waterweg naar zee afgevoerd.

Het huidige hoge waterpeil op de Rijn en de Maas heeft verder weinig gevolgen voor Goeree-Overflakkee. De buitengebieden hebben geen wateroverlast en de scheepvaart kan ook gewoon doorvaren via de Goereesesluis bij de Haringvlietdam. Woordvoerder Heinecke: "Het water in het Haringvliet staat nu laag en het niveau daalt ook al op de rivieren in het oosten. We houden de waterkering nog wel 10 dagen open, maar bouwen het aantal sluizen dat open blijft langzaam af."