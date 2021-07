SchuldHulpMaatje en Oost West Wonen tekenen overeenkomst

De regionale afdeling van het landelijke initiatief SchuldHulpMaatje en de woningbouwvereniging van Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen, tekenden op donderdag 24 juni 2021 een vijfjarige overeenkomst. Beide partijen spreken daarmee het belang van een goede samenwerking naar elkaar uit.

Initiatief ondersteunen

Peter Klink, manager Wonen van de woningcorporatie: "Oost West Wonen is blij dat op Goeree-Overflakkee SchuldHulpMaatje actief is. De samenwerking betekent in de praktijk voor ons bijvoorbeeld dat wij huurders met problematische geldzorgen en/of huurachterstanden naar de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje kunnen doorverwijzen. Daarnaast kunnen onze collega’s die zich bezig houden met de huurbetalingen en -achterstanden en de maatjes van SchuldHulpMaatje kennis over nieuwe wet- of regelgeving met elkaar delen." Oost West Wonen ondersteunt de stichting ook financieel.

Goede samenwerking

"De samenwerking met Oost West Wonen was er al, maar nu we het geformaliseerd hebben kunnen we elkaar nog makkelijker vinden’, aldus Jan-Kees Wielhouwer, voorzitter van Stichting SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee. "Ook heeft de corporatie voor ons een belangrijke signaleringsfunctie. Als de problemen vroeg herkend worden, kunnen wij helpen voordat de betaalachterstanden te groot zijn geworden. Samenwerking met een organisatie als Oost West Wonen is hierbij heel belangrijk omdat zij als verhuurder achterstanden snel in beeld hebben."

SchuldHulpMaatjes

Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die een speciale training heeft gevolgd om mensen met schulden te kunnen helpen. Samen zetten zij alle inkomsten en uitgaven op een rijtje en maken een lijst met alle onbetaalde rekeningen. Daarna volgt een plan om die te betalen. Het meest belangrijke is dat door het overzicht wat dan ontstaat, mensen ruimte krijgen om te leren hoe je uit de schulden moet blijven én zelfredzaam te worden. Gebruik maken van SchuldHulpMaatje is gratis. "Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen." voegt Wielhouwer toe. Meer weten? Kijk op de website www.uitdeschulden.nu.