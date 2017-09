Schuur bij Sommelsdijk wederom in brand

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 september 2017 heeft brand gewoed in een schuur aan de Staverseweg in Sommelsdijk. De schuur die schuin tegenover het politiebureau staat, stond begin 2016 ook al deels in brand. Destijds viel de brand mee, deze keer moest de brandweer met meerdere eenheden de brand bestrijden.