Schuur in brand langs het havenkanaal van Middelharnis

Woensdagavond 26 oktober 2022 is de brandweer uitgerukt voor een brand in een schuur langs het havenkanaal (Oosthavendijk) in Middelharnis. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de schuur.

Brandweerlieden wisten het vuur snel te doven. Bij de brand is asbest vrijgekomen. De politie doet onderzoek naar de brand.