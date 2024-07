Schuurbrand in polder tussen Dirksland en Sommelsdijk

In de ochtend van zondag 14 juli 2024 is er brand uitgebroken in een schuur aan de Onwaardsedijk Noord in Dirksland. Omwonenden meldden dat de schuur soms wordt gebruikt om koeien in onder te brengen, maar gelukkig stonden er op het moment van de brand geen koeien in de schuur.

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te bestrijden. Er zijn geen dieren gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend.



Door Internetredactie Omroep Archipel