Scooter ontsnapt met hoge snelheid tijdens verkeerscontrole

In het eerste weekend van oktober 2024 heeft de politie een verkeerscontrole uitgevoerd in Sommelsdijk, waarbij meerdere overtredingen aan het licht zijn gekomen. Tijdens de controle zijn twee bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Eén van hen reed bovendien met een geschorst rijbewijs.

Daarnaast heeft de politie vier WOK-meldingen (Wacht Op Keuring) afgegeven. Twee personenauto’s voldeden niet aan de geluidsnormen en twee bromfietsen werden vanwege geluidsovertredingen en te hoge constructiesnelheid uit het verkeer gehaald. Ook zijn er in totaal acht bekeuringen uitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen, zoals het niet dragen van een gordel en het rijden met defecte verlichting.

Opvallend was dat een scooterbestuurder zich tijdens de controle probeerde te onttrekken aan een staandehouding. De politie zette twee motoren in voor een achtervolging, die met hoge snelheid door Sommelsdijk en Middelharnis ging. De verdachte kwam uiteindelijk ten val en de scooter werd in beslag genomen. De politie zal proces-verbaal opmaken tegen de bestuurder.



Door Internetredactie Omroep Archipel